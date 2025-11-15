Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-STH: Interner Chat führt zu Festnahme von drei Täter*Innen

Lindhorst / Stadthagen (ots)

cho / Am 15.11.25, gegen 13:30 h, betreten ein Mann und zwei Frauen den Damke Getränkefachhandel in Lindhorst und entwenden dort Waren im Wert von mehreren 100 Euro. Ca. 30 Minuten später wiederholt sich der Vorfall im Damke Getränkefachhandel in Stadthagen und wiederum eine halbe Stunde später in Hespe. Kurzum schließen sich die Mitarbeiterinnen der Märkte über einen internen Chat kurz und prüfen ihre Videoaufzeichnungen, die sie auch mit den anderen Märkten des Unternehmens teilen. Rund 90 Minuten später können Mitarbeiterinnen des Marktes in Minden die Verdächtigen sichten und der örtlichen Polizei melden, woraufhin die Personen festgenommen werden. Der weitere Verlauf der Maßnahmen liegt nun in der Zuständigkeit der Polizei Minden bzw. der Staatsanwaltschaft Bielefeld. Durch die Polizei Stadthagen wird ein Lob an die interne Organisation und Motivation der Mitarbeiterinnen der Getränkemärkte ausgesprochen.

