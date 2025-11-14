Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Zeugenaufruf nach Unfallflucht

Lindhorst (ots)

(Thi) Die Polizei Lindhorst sucht den Verursacher eines Unfalls, der sich am Freitag den 14.11.2025 vermutlich gegen 6:30 Uhr an der Bäckerstraße in Lindhorst ereignete.

Der Unfallverursacher kam aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab, fuhr gegen das Heck eines geparkten Opel Astra, welcher daraufhin gegen einen geparkten Seat Leon geschoben wurde. Anschließend verließ er die Unfallstelle, ohne sich um die Schäden zu kümmern.

Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 8000 Euro.

Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Polizei Lindhorst unter der 05725 708340 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell