Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Schwerer Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Pkw und sieben Personen

Bild-Infos

Download

Bad Nenndorf (ots)

(Thi) Am 13.11.2025 ereignete sich gegen 17:19 Uhr ein Verkehrsunfall auf der B65 Höhe Algesdorf.

Bei der Unfallstelle handelte es sich um die Einmündung der K48 aus Riepen kommend auf die B65. Eine 72-Jährige fuhr mit ihren beiden Enkelkindern (6 und 11 Jahre) in ihrem VW Polo von der K48 / Riepen kommend auf die B65 in Richtung Bad Nenndorf. Dabei übersah sie einen auf der B65 befindlichen, vorfahrtberechtigten Seat Leon. Der 21-jährige Fahrer war mit drei weiteren Insassen (29, 24 und 31 Jahre) aus Bad Nenndorf in Richtung Stadthagen unterwegs.

Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Dabei wurden die 72-jährige Unfallverursacherin sowie 24-jährige Mitfahrer (hinten links) schwer und alle weiteren Unfallbeteiligten Personen leicht verletzt. Alle wurden in umliegende Krankenhäuser transportiert.

Die beiden Fahrzeuge erlitten Totalschäden und mussten abgeschleppt werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell