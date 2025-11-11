PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Ergebnisse der Verkehrssicherheitswoche unter dem Motto "Sicher durch die dunkle Jahreszeit"

Bückeburg (ots)

(Thi) Im Zeitraum vom 03.11.2025 - 07.11.2025 hat im Zuständigkeitsbereich des Polizeikommissariats Bückeburg eine Verkehrssicherheitswoche stattgefunden.

Zielrichtung dieser Verkehrssicherheitswoche war die Bekämpfung der Hauptunfallursachen durch präventive und repressive ganzheitliche Verkehrskontrollen. Der Fokus bei der Durchführung der Verkehrskontrollen lag bei der "Geschwindigkeit und Fahrtüchtigkeit im Straßenverkehr". Ebenfalls lag ein Augenmerk bei den Elektrokleinstfahrzeugen (E-Scootern), da hier in der Vergangenheit ein erhöhtes Aufkommen an Verstößen festgestellt werden konnte. Mit Unterstützung der Zentralen Polizeidirektion Niedersachen, der Verfügungseinheit der Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg sowie des Landkreises Schaumburg hat der Einsatz- und Streifendienst der Polizei Bückeburg im o.g. Zeitraum insgesamt 185 Verkehrskontrollen durchgeführt. Es konnten 73 Geschwindigkeitsverstöße festgestellt werden. Davon sind drei Fahrverbote festzuhalten. Darüber hinaus wurden im Rahmen der Kontrollen Ermittlungsverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und Trunkenheit im Verkehr eingeleitet. Zudem konnte durch die eingesetzten Beamten im Rahmen der Schulwegüberwachung sowie der allgemeinen Verkehrsüberwachung 41 Elektrokleinstfahrzeugverstöße, fünf Radfahrverstöße, 15 Verbotswidrige Benutzungen eines Mobil- oder Autotelefons und 10 Gurtverstöße geahndet werden. Im Rahmen der Verkehrskontrolle wurden mit den Beteiligten Fahrzeugführern sensibilisierende und verkehrserzieherische Gespräche geführt.

Die durchgeführten Kontrollen wurden durch die Bevölkerung durchweg positiv wahrgenommen.

Rückfragen bitte an:

Nina Hundeshagen-Engelke
Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg
Amalie-Thomas-Platz 1
31582 NIENBURG

Telefon: 05021-9212 204
Fax2mail: +49 511 9695636008

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

Das könnte Sie auch interessieren