Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Zeugenaufruf nach Unfallflucht

Bad Nenndorf (ots)

(Thi) Die Polizei Bad Nenndorf sucht den Verursacher zu einer Verkehrsunfallflucht, die sich am Montag den 10.11.2025 zwischen 15 und 15:40 Uhr in Bad Nenndorf ereignete.

Ein Mitarbeiter der Stadt stellte seinen Nissan inmitten des Baustellenbereichs an der Buchenallee ab. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer fuhr entgegen der Beschilderung VZ 267(Einfahrt verboten) in die Buchenallee herein und musste sein Fahrzeug wenden. Dabei beschädigte er den Nissan und setzte seine Fahrt anschließend fort ohne sich um den Schaden zu kümmern.

Zeugen, Hinweisgeber und/oder der Verursacher werden gebeten, sich bei der Polizei Bad Nenndorf unter der 05723-74920 zu melden.

