POL-NI: Zeugenaufruf nach Unfallflucht

Marklohe (ots)

(Thi) Die Polizei Marklohe sucht den Verursacher zu einer Verkehrsunfallflucht, die sich am Montag den 10.11.2025 gegen 18:25 Uhr in Marklohe auf der Nienburger Straße ereignete.

Ein heller Kleinwagen mit Nienburger Kennzeichen fuhr zu oben genannter Zeit von der Tankstellenzufahrt der Tankstelle CUNOW aus auf die Nienburger Straße und übersah dabei einen die Nienburger Straße nachfolgend befahrenen Linienbus. Der Busfahrer führte eine Gefahrenbremsung durch um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Dabei wurden zwei Insassen im Bus leicht verletzt wobei eine von einer Rettungswagenbesatzung behandelt und anschließend in ein Krankenhaus gefahren wurde. Der Pkw fuhr in Richtung der Kreuzung Hoyaer Straße weiter ohne sich um das Ereignis zu kümmern.

Zeugen, Hinweisgeber und/oder der Verursacher werden gebeten, sich bei der Polizei Marklohe unter der 05021-924060 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Nina Hundeshagen-Engelke
Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg
Amalie-Thomas-Platz 1
31582 NIENBURG

Telefon: 05021-9212 204
Fax2mail: +49 511 9695636008

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell

