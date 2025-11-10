Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Zeugenaufruf nach Sachbeschädigung

Stadthagen (ots)

(Thi) Die Polizei Stadthagen sucht den Verursacher zu einer Sachbeschädigung, die sich an der Nelkenstraße in Stadthagen ereignete.

Bislang unbekannte Täterschaft zerkratzte einen geparkten Mercedes großflächig. Der Schaden wird auf etwa 10.000 Euro geschätzt.

Die Tat ereignete sich zwischen Samstag (08.11.2025) 19 Uhr und Sonntag (09.11.2025) 10 Uhr.

Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Polizei Stadthagen unter der 05721-98220 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell