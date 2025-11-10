Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Nienburg (ots)

(Thi) Am Sonntag den 09.11.2025 ereignete sich gegen 6:15 Uhr in Nienburg auf der Straße Ellernbraken ein Verkehrsunfall.

Ein 38-Jähriger aus Nienburg befuhr mit seinem VW die Straße Ellernbraken, obwohl er unter dem Einfluss von Alkohol stand. Dabei beschädigte er einen Grundstückszaun und verließ die Unfallstelle, ohne sich um den Schaden zu kümmern.

Mithilfe von Zeugenaussagen konnte der 38-Jährige ermittelt und kontrolliert werden. Ein freiwilliger Alkoholtest ergab einen Wert von 2,41 Promille.

Ein Blutprobe wurde entnommen, der Führerschein beschlagnahmt und entsprechende Straftaten eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell