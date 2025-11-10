Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg
POL-NI: Verkehrsunfall ohne Führerschein
Leese (ots)
(Thi) Am Sonntag den 09.11.2025 ereignete sich in Leese auf Höhe der Sportanlage gegen 07:30 Uhr ein Verkehrsunfall.
Ein 20-Jähriger kam aus bislang ungeklärter Ursache mit seinem Audi nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum.
Verletzt wurde bei dem Unfall niemand.
Der 20-Jährige war nicht in Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis.
