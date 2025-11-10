Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Verkehrsunfall ohne Führerschein

Leese (ots)

(Thi) Am Sonntag den 09.11.2025 ereignete sich in Leese auf Höhe der Sportanlage gegen 07:30 Uhr ein Verkehrsunfall.

Ein 20-Jähriger kam aus bislang ungeklärter Ursache mit seinem Audi nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum.

Verletzt wurde bei dem Unfall niemand.

Der 20-Jährige war nicht in Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell