PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Verkehrsunfall ohne Führerschein

Leese (ots)

(Thi) Am Sonntag den 09.11.2025 ereignete sich in Leese auf Höhe der Sportanlage gegen 07:30 Uhr ein Verkehrsunfall.

Ein 20-Jähriger kam aus bislang ungeklärter Ursache mit seinem Audi nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum.

Verletzt wurde bei dem Unfall niemand.

Der 20-Jährige war nicht in Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis.

Rückfragen bitte an:

Nina Hundeshagen-Engelke
Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg
Amalie-Thomas-Platz 1
31582 NIENBURG

Telefon: 05021-9212 204
Fax2mail: +49 511 9695636008

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg
Alle Meldungen Alle
  • 10.11.2025 – 12:19

    POL-NI: Verkehrsunfall mit hohem Schaden

    Apelern (ots) - (Thi) Am Sonntag den 09.11.2025 ereignete sich in Apelern ein Verkehrsunfall auf der B442 zwischen zwei Pkw. Ein 25-Jähriger aus Herne missachtete mit seinem BMW beim linksabbiegen den Vorrang eines entgegenkommenden 57-Jährigen aus Pohle mit seinem Peugeot. Dadurch kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Bei dem Unfall wurde niemand verletzt. Der Sachschaden wird auf etwa 35.000 Euro geschätzt. ...

    mehr
  • 10.11.2025 – 12:04

    POL-NI: Verkehrsunfall mit 2,21 Promille

    Bückeburg (ots) - (Thi) Am Sonntag den 09.11.2025 ereignete sich gegen 21:10 Uhr eine Verkehrsunfallflucht auf der L450 in Bückeburg. Ein 32-Jähriger aus Bückeburg befuhr mit seinem VW die Hauptstraße in Richtung Meinsen. Kurz vor dem Ortsausgang Scheie überfuhr er eine Verkehrsinsel, beschädigte diese und entfernte sich anschließend unerlaubt mit seinem Fahrzeug. Durch die Polizei Bückeburg konnte der ...

    mehr
  • 10.11.2025 – 10:00

    POL-NI: Täter zu mehreren Einbruchdiebstählen ermittelt

    Landkreise Nienburg und Schaumburg (ots) - (Thi) Im Rahmen umfänglicher Ermittlungen zu einem Einbruchdiebstahl aus einer Bäckerei in Pollhagen Ende 2024 konnte kürzlich ein Beschuldigter ermittelt werden. In Zusammenarbeit mit dem Landeskriminalamt Niedersachsen und der Staatsanwaltschaft Bückeburg konnte die Polizei Stadthagen einen 64-jährigen Beschuldigten ermitteln. Zudem gelang es der Polizei im Zuge der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren