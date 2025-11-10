PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-NI: Täter zu mehreren Einbruchdiebstählen ermittelt

Landkreise Nienburg und Schaumburg (ots)

(Thi) Im Rahmen umfänglicher Ermittlungen zu einem Einbruchdiebstahl aus einer Bäckerei in Pollhagen Ende 2024 konnte kürzlich ein Beschuldigter ermittelt werden.

In Zusammenarbeit mit dem Landeskriminalamt Niedersachsen und der Staatsanwaltschaft Bückeburg konnte die Polizei Stadthagen einen 64-jährigen Beschuldigten ermitteln. Zudem gelang es der Polizei im Zuge der Ermittlungen dem Mann noch weitere Taten zuzuordnen. Ein Diebstahl aus April 2023 in eine Bäckerei in Pollhagen, ein Diebstahl aus den Geschäftsräumlichkeiten des Sägewerks in Auhagen im Februar 2025 sowie ein Diebstahl aus Steyerberg im März 2025.

Rückfragen bitte an:

Nina Hundeshagen-Engelke
Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg
Amalie-Thomas-Platz 1
31582 NIENBURG

Telefon: 05021-9212 204
Fax2mail: +49 511 9695636008

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell

