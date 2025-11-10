Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Täter zu mehreren Einbruchdiebstählen ermittelt

Landkreise Nienburg und Schaumburg (ots)

(Thi) Im Rahmen umfänglicher Ermittlungen zu einem Einbruchdiebstahl aus einer Bäckerei in Pollhagen Ende 2024 konnte kürzlich ein Beschuldigter ermittelt werden.

In Zusammenarbeit mit dem Landeskriminalamt Niedersachsen und der Staatsanwaltschaft Bückeburg konnte die Polizei Stadthagen einen 64-jährigen Beschuldigten ermitteln. Zudem gelang es der Polizei im Zuge der Ermittlungen dem Mann noch weitere Taten zuzuordnen. Ein Diebstahl aus April 2023 in eine Bäckerei in Pollhagen, ein Diebstahl aus den Geschäftsräumlichkeiten des Sägewerks in Auhagen im Februar 2025 sowie ein Diebstahl aus Steyerberg im März 2025.

