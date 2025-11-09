Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Verkehrsunfallflucht in Rinteln

Rinteln (ots)

(jmp) In dem Zeitraum zwischen Donnerstag, den 06.11.205 gegen 17:30 Uhr, und Samstag, den 08.11.2025 gegen 15:00 Uhr, wurde ein geparkter PKW in der Straße "Die Drift" in Rinteln, auf Höhe der Hausnummer 44, bei einem Verkehrsunfall beschädigt.

Hierdurch ist ein Schaden in Höhe von ca. 800 Euro an dem PKW entstanden.

Der bislang unbekannte Unfallverursacher entfernte sich nach dem Zusammenstoß unerlaubterweise von der Verkehrsunfallstelle.

Die Polizei Rinteln ermittelt wegen einer Verkehrsunfallflucht und bittet Zeugen, sich mit der Polizei Rinteln unter 05751-9646-0 in Verbindung zu setzten.

