POL-STH: Motorradfahrer verletzt sich bei Unfall

Stadthagen (ots)

[mue] Am Samstag, den 08.11.2025 um etwa 13:00 Uhr befährt ein 36-jähriger aus dem Landkreis Schaumburg mit seinem Motorrad die B 65 von Nienstädt kommend in Richtung Stadthagen. Im Verlauf der Auffahrt zur Ortsumgehung kommt er alleinbeteiligt ins Rutschen, verliert die Kontrolle über das Krad und stürzt. Hierbei kommt es nach erster Einschätzung mindestens zur Verletzung des Schlüsselbeins und der Fahrer wird mittels RTW in das nächstgelegene Klinikum verbracht.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Nienburg-Schaumburg
Polizei Stadthagen
Einsatz- und Streifendienst
Vornhäger Straße 15
31655 Stadthagen

Telefon: 05721/ 9822-0
Fax: 05721/ 9822-150
E-Mail: poststelle@pk-stadthagen.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_nienburg_schaumburg
