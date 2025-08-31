PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen. Werkzeug aus Firmenwagen entwendet.

Lippe (ots)

In der Zeit zwischen Freitagabend (29.08.2025) 21:00 Uhr bis Samstagmorgen (30.08.2025) 10:00 Uhr brachen unbekannte Täter einen Firmenwagen in der Elisabethstraße in Bad Salzuflen auf. Aus dem Fahrzeug entwendeten sie hochwertiges, elektrisches Werkzeug. Hinweise zu dem Diebstahl oder verdächtigen Feststellungen im näheren Umfeld nimmt die Kriminalpolizei in Detmold unter 05231-6090 entgegen.

Pressekontakt:

Polizei Lippe
Leitstelle

Telefon: 05231/609-1222
Fax: 05231/609-1299
https://lippe.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell

