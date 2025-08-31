POL-LIP: Bad Salzuflen. Werkzeug aus Firmenwagen entwendet.

Lippe (ots) - Am Freitagabend (29.08.2025) gegen 22:15 Uhr konnte ein Hausbesitzer in der Ernststraße in Detmold erkennen, dass sich zwei vermummte Personen seinem Haus nähern und die Linse einer Überwachungskamera überkleben. Die sofort alarmierten Beamten der Polizeiwache Detmold konnten die Personen vor Ort nicht mehr antreffen, jedoch feststellen, dass man sich gewaltsam Zutritt zum Haus verschaffen wollte. ...

