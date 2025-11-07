Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Taschendiebstähle in Supermärkten - Polizei warnt und gibt Verhaltenstipps

Landkreis Nienburg/Schaumburg (ots)

(Gav) In den vergangenen Wochen ist es im Landkreis Nienburg/Schaumburg zu mehreren Taschendiebstählen in Supermärkten gekommen. Die Täter nutzen gezielt Momente, in denen Kundinnen und Kunden abgelenkt sind. Besonders häufig werden Geldbörsen oder Handtaschen aus Einkaufswagen oder vom Rollator entwendet.

Die Polizei rät: Schützen Sie Ihre Wertsachen!

- Tragen Sie Bargeld, EC-Karten und Ausweise körpernah, am besten in verschlossenen Innen- oder Brusttaschen.

- Hand- oder Umhängetaschen sollten stets geschlossen und im Blickfeld getragen werden - niemals unbeaufsichtigt im Einkaufswagen oder am Rollator hängen lassen.

- Seien Sie wachsam, wenn Sie von Fremden angesprochen oder abgelenkt werden.

- Bewahren Sie nur so viel Bargeld bei sich auf, wie unbedingt notwendig ist.

- PIN niemals aufschreiben und nicht zusammen mit der Karte aufbewahren.

Wird eine verdächtige Person oder ein Diebstahl bemerkt, sollte sofort die Polizei über den Notruf 110 verständigt werden, um schnell reagieren zu können.

Wird Ihre Bankkarte gestohlen, lassen Sie sie nicht nur über Ihre Bank, sondern auch über das KUNO-System (Kriminalitätsbekämpfung im unbaren Zahlungsverkehr) sperren. Nur über KUNO wird verhindert, dass Ihre Karte beim Lastschriftverfahren mit Unterschrift weiterverwendet werden kann.

Die KUNO-Sperrung kann über jede Polizeidienststelle veranlasst werden. Bringen Sie dazu bitte Ihre Bankdaten (IBAN oder Kontonummer und Bankleitzahl) mit.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell