PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Taschendiebstähle in Supermärkten - Polizei warnt und gibt Verhaltenstipps

Landkreis Nienburg/Schaumburg (ots)

(Gav) In den vergangenen Wochen ist es im Landkreis Nienburg/Schaumburg zu mehreren Taschendiebstählen in Supermärkten gekommen. Die Täter nutzen gezielt Momente, in denen Kundinnen und Kunden abgelenkt sind. Besonders häufig werden Geldbörsen oder Handtaschen aus Einkaufswagen oder vom Rollator entwendet.

Die Polizei rät: Schützen Sie Ihre Wertsachen!

   - Tragen Sie Bargeld, EC-Karten und Ausweise körpernah, am besten 
     in verschlossenen Innen- oder Brusttaschen.
   - Hand- oder Umhängetaschen sollten stets geschlossen und im 
     Blickfeld getragen werden - niemals unbeaufsichtigt im 
     Einkaufswagen oder am Rollator hängen lassen.
   - Seien Sie wachsam, wenn Sie von Fremden angesprochen oder 
     abgelenkt werden.
   - Bewahren Sie nur so viel Bargeld bei sich auf, wie unbedingt 
     notwendig ist.
   - PIN niemals aufschreiben und nicht zusammen mit der Karte 
     aufbewahren.

Wird eine verdächtige Person oder ein Diebstahl bemerkt, sollte sofort die Polizei über den Notruf 110 verständigt werden, um schnell reagieren zu können.

Wird Ihre Bankkarte gestohlen, lassen Sie sie nicht nur über Ihre Bank, sondern auch über das KUNO-System (Kriminalitätsbekämpfung im unbaren Zahlungsverkehr) sperren. Nur über KUNO wird verhindert, dass Ihre Karte beim Lastschriftverfahren mit Unterschrift weiterverwendet werden kann.

Die KUNO-Sperrung kann über jede Polizeidienststelle veranlasst werden. Bringen Sie dazu bitte Ihre Bankdaten (IBAN oder Kontonummer und Bankleitzahl) mit.

Rückfragen bitte an:

Sergej Gavrilov
Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg
Presse-und Öffentlichkeitsarbeit
Amalie-Thomas-Platz 1
31582 NIENBURG

Telefon: 05021 9212 204
Fax2mail: +49 511 9695636008

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg
Alle Meldungen Alle
  • 07.11.2025 – 12:49

    POL-NI: Einbruch in Wohnhaus

    Bückeburg (ots) - (ma) In der Zeit von Dienstag bis Donnerstag ist an der Magdeburger Straße in Bückeburg in ein Wohnhaus eingebrochen worden. Zum Zeitpunkt des Einbruchs war der Hauseigentümer nicht zu Hause. Die unbekannten Täter verschafften sich durch Einschlagen einer Fensterscheibe Zugang zu dem zweigeschossigen Gebäude und durchwühlten nahezu sämtliche Schränke und diverse Behältnisse im Haus. Selbst im Keller sind die Täter aktiv gewesen und öffneten ...

    mehr
  • 07.11.2025 – 10:15

    POL-NI: Alkoholisierter Radfahrer gestoppt

    Rinteln (ots) - (Gav) Am Donnerstag, den 06.11.2025, gegen 16:10 Uhr, wurde die Polizei Rinteln zu einem Parkplatz an der Großen Tonkuhle gerufen. Eine Zeugin hatte zuvor einen 26-jährigen Rintelner dabei beobachtet, wie er offenbar stark alkoholisiert mit seinem Fahrrad unterwegs war. Bei der anschließenden Kontrolle ergab ein freiwilliger Atemalkoholtest einen Wert von 2,52 Promille. Eine Blutentnahme wurde ...

    mehr
  • 07.11.2025 – 10:07

    POL-NI: E-Scooter-Fahrerin bei Zusammenstoß leicht verletzt

    Nienburg (ots) - (Gav) Am Donnerstag, den 06.11.2025, gegen 11:40 Uhr, kam es auf der Hannoverschen Straße in Nienburg, Höhe Hausnummer 154A, zu einem Verkehrsunfall. Eine 15-jährige Nienburgerin befuhr mit ihrem E-Scooter den Geh- und Radweg in Richtung Langendamm und wollte die Fahrbahn über eine Querungshilfe überqueren. Dabei übersah sie einen entgegenkommenden Opel Astra, der von einem 61-jährigen Mann aus ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren