Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: E-Scooter-Fahrerin bei Zusammenstoß leicht verletzt

Nienburg (ots)

(Gav) Am Donnerstag, den 06.11.2025, gegen 11:40 Uhr, kam es auf der Hannoverschen Straße in Nienburg, Höhe Hausnummer 154A, zu einem Verkehrsunfall.

Eine 15-jährige Nienburgerin befuhr mit ihrem E-Scooter den Geh- und Radweg in Richtung Langendamm und wollte die Fahrbahn über eine Querungshilfe überqueren. Dabei übersah sie einen entgegenkommenden Opel Astra, der von einem 61-jährigen Mann aus Neustadt am Rübenberge geführt wurde.

Es kam zum Zusammenstoß, bei dem die Jugendliche leicht verletzt wurde. Sie wurde mit einem Rettungswagen in ein Klinikum gebracht. An E-Scooter und Pkw entstand Sachschaden, der auf einen unteren vierstelligen Betrag geschätzt wird.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell