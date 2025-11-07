Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Fahrradfahrerin bei Abbiegeunfall leicht verletzt

Nienburg (ots)

(Gav) Am Donnerstag, den 06.11.2025, gegen 18:10 Uhr, kam es in Nienburg an der Kreuzung Hafenstraße / Verdener Straße zu einem Verkehrsunfall.

Ein 59-jähriger Busfahrer aus Sulingen übersah beim Abbiegen eine 45-jährige Fahrradfahrerin aus Nienburg, die vorfahrtsberechtigt die Kreuzung passierte. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem die Radfahrerin leicht verletzt wurde. Sie suchte selbstständig ärztliche Hilfe auf.

Am Bus und am Fahrrad entstand leichter Sachschaden, dessen genaue Höhe derzeit noch nicht bekannt ist.

