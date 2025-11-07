PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Fahrradfahrerin bei Abbiegeunfall leicht verletzt

Nienburg (ots)

(Gav) Am Donnerstag, den 06.11.2025, gegen 18:10 Uhr, kam es in Nienburg an der Kreuzung Hafenstraße / Verdener Straße zu einem Verkehrsunfall.

Ein 59-jähriger Busfahrer aus Sulingen übersah beim Abbiegen eine 45-jährige Fahrradfahrerin aus Nienburg, die vorfahrtsberechtigt die Kreuzung passierte. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem die Radfahrerin leicht verletzt wurde. Sie suchte selbstständig ärztliche Hilfe auf.

Am Bus und am Fahrrad entstand leichter Sachschaden, dessen genaue Höhe derzeit noch nicht bekannt ist.

Rückfragen bitte an:

Sergej Gavrilov
Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg
Presse-und Öffentlichkeitsarbeit
Amalie-Thomas-Platz 1
31582 NIENBURG

Telefon: 05021 9212 204
Fax2mail: +49 511 9695636008

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg
Alle Meldungen Alle
  • 06.11.2025 – 13:39

    POL-NI: Kinderfahrrad unterschlagen - Polizei sucht Zeugen

    Obernkirchen (ots) - (Gav) Am Montag, den 03.11.2025, zwischen 17:45 Uhr und 18:15 Uhr, wurde in der Vehlener Straße in Obernkirchen ein blau-orangefarbenes Kinderfahrrad von einem bislang unbekannten Mann an sich genommen. Das Fahrrad war nach einem Sturz eines Kindes unverschlossen auf dem Gehweg zwischen den Hausnummern 29 und 15 zurückgelassen worden. Der ...

    mehr
  • 06.11.2025 – 12:10

    POL-NI: Motorradfahrer bei Einmündungskollision verletzt

    Auetal (ots) - (Gav) Am Mittwoch, den 05.11.2025, gegen 14:50 Uhr, wollte ein 65-jähriger Auetaler mit seinem Ford von einer Bushaltestellenbucht auf die Straße "Reihe" in Richtung Kathrinhagen einfahren. Dabei übersah er einen bevorrechtigten 65-jährigen Motorradfahrer aus Lindhorst. Es kam zum Zusammenstoß. Der Motorradfahrer stürzte und wurde leicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden unbekannter ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren