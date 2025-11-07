Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg
POL-NI: Fahrradfahrerin bei Abbiegeunfall leicht verletzt
Nienburg (ots)
(Gav) Am Donnerstag, den 06.11.2025, gegen 18:10 Uhr, kam es in Nienburg an der Kreuzung Hafenstraße / Verdener Straße zu einem Verkehrsunfall.
Ein 59-jähriger Busfahrer aus Sulingen übersah beim Abbiegen eine 45-jährige Fahrradfahrerin aus Nienburg, die vorfahrtsberechtigt die Kreuzung passierte. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem die Radfahrerin leicht verletzt wurde. Sie suchte selbstständig ärztliche Hilfe auf.
Am Bus und am Fahrrad entstand leichter Sachschaden, dessen genaue Höhe derzeit noch nicht bekannt ist.
Rückfragen bitte an:
Sergej Gavrilov
Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg
Presse-und Öffentlichkeitsarbeit
Amalie-Thomas-Platz 1
31582 NIENBURG
Telefon: 05021 9212 204
Fax2mail: +49 511 9695636008
Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell