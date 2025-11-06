Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg
POL-NI: Motorradfahrer bei Einmündungskollision verletzt
Auetal (ots)
(Gav) Am Mittwoch, den 05.11.2025, gegen 14:50 Uhr, wollte ein 65-jähriger Auetaler mit seinem Ford von einer Bushaltestellenbucht auf die Straße "Reihe" in Richtung Kathrinhagen einfahren.
Dabei übersah er einen bevorrechtigten 65-jährigen Motorradfahrer aus Lindhorst. Es kam zum Zusammenstoß.
Der Motorradfahrer stürzte und wurde leicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden unbekannter Höhe.
