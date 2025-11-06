PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Motorradfahrer bei Einmündungskollision verletzt

Auetal (ots)

(Gav) Am Mittwoch, den 05.11.2025, gegen 14:50 Uhr, wollte ein 65-jähriger Auetaler mit seinem Ford von einer Bushaltestellenbucht auf die Straße "Reihe" in Richtung Kathrinhagen einfahren.

Dabei übersah er einen bevorrechtigten 65-jährigen Motorradfahrer aus Lindhorst. Es kam zum Zusammenstoß.

Der Motorradfahrer stürzte und wurde leicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden unbekannter Höhe.

Rückfragen bitte an:

Sergej Gavrilov
Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg
Presse-und Öffentlichkeitsarbeit
Amalie-Thomas-Platz 1
31582 NIENBURG

Telefon: 05021 9212 204
Fax2mail: +49 511 9695636008

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg
Alle Meldungen Alle
  • 06.11.2025 – 11:15

    POL-NI: Motorradfahrer bei Auffahrunfall leicht verletzt

    Rohrsen (ots) - (Gav) Am Mittwoch, den 05.11.2025, gegen 12:15 Uhr, kam es in Rohrsen auf der Walsroder Straße (B 209) zu einem Verkehrsunfall. Ein 18-jähriger Motorradfahrer aus Neuenkirchen bei Bassum fuhr auf einen BMW X3 auf, dessen 22-jährige Fahrerin aus Heemsen nach links in die Straße "Am Büschen" abbiegen wollte. Der Motorradfahrer wurde leicht verletzt und vor Ort durch den Rettungsdienst versorgt. Der ...

    mehr
  • 06.11.2025 – 10:45

    POL-NI: Radfahrer mit 2,74 Promille gestoppt

    Stolzenau (ots) - (Gav) Am Mittwoch, den 05.11.2025, gegen 13:55 Uhr, kontrollierte die Polizei in Stolzenau im Dürerweg einen 52-jährigen Fahrradfahrer aus Diepenau. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab 2,74 Promille. Die Weiterfahrt wurde untersagt und im Krankenhaus eine Blutentnahme durchgeführt. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet. Rückfragen bitte an: Sergej Gavrilov Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg ...

    mehr
  • 06.11.2025 – 10:00

    POL-NI: Geldbörse im Supermarkt entwendet - Polizei bittet um Hinweise

    Rinteln (ots) - (Gav) Am Mittwoch, den 05.11.2025, wurde einem 45-jährigen Rintelner im Zeitraum zwischen 14:00 und 14:30 Uhr im Marktkauf an der Konrad-Adenauer-Straße die Geldbörse gestohlen. Darin befanden sich persönliche Dokumente und Bargeld. Zeugenhinweise bitte an die Polizei Rinteln unter 05751 / 96460. Rückfragen bitte an: Sergej Gavrilov ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren