Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg
POL-NI: Radfahrer mit 2,74 Promille gestoppt
Stolzenau (ots)
(Gav) Am Mittwoch, den 05.11.2025, gegen 13:55 Uhr, kontrollierte die Polizei in Stolzenau im Dürerweg einen 52-jährigen Fahrradfahrer aus Diepenau.
Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab 2,74 Promille.
Die Weiterfahrt wurde untersagt und im Krankenhaus eine Blutentnahme durchgeführt. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.
