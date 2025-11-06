Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg
POL-NI: Ermittlungserfolg - Polizei stellt rund 78.000 Euro Falschgeld sicher
Bückeburg (ots)
(Gav) Bereits Anfang August 2025 hatte eine bislang unbekannte Person in einem Discounter in der Langen Straße in Bückeburg mit einer falschen 50-Euro-Banknote bezahlt. Die Banknote wurde als Falsifikat erkannt und durch die Polizei sichergestellt.
Anhand der gesicherten Videoaufzeichnungen konnten zunächst keine Hinweise auf den Täter gewonnen werden. Ende August erschien der Beschuldigte jedoch erneut in dem Geschäft und wurde durch aufmerksames Personal wiedererkannt. Die herbeigerufene Polizei konnte die Identität des Mannes feststellen. Es handelt sich um einen 33-jährigen Bückeburger.
Nach weiteren Ermittlungen regte die Polizei eine Durchsuchung bei der Staatsanwaltschaft Bückeburg an. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft erließ das Amtsgericht Bückeburg Anfang Oktober einen entsprechenden Durchsuchungsbeschluss. Bei der Umsetzung wurden ein Mobiltelefon sowie rund 78.000 Euro Falschgeld beschlagnahmt.
Die Ermittlungen dauern an.
