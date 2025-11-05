Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Auffahrunfall mit zwei Leichtverletzten

Nienstädt (ots)

(Gav) Am Dienstag, den 04.11.2025, gegen 09:40 Uhr, kam es an der Ampelkreuzung Mindener Straße / B 65 in Nienstädt zu einem Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen.

Ein 49-jähriger Mann aus Minden fuhr mit seinem Ford Transit beim Anfahren nach Lichtzeichenwechsel auf einen vor ihm stehenden Mercedes A-Klasse auf und schob diesen auf einen Toyota Aygo.

Die 57-jährige Fahrerin des Mercedes und die 43-jährige Fahrerin des Toyota erlitten leichte Verletzungen. An allen drei Fahrzeugen entstand Sachschaden im mittleren vierstelligen Bereich.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell