Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg
POL-NI: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht
Bückeburg (ots)
(Gav) Zwischen Montag, den 03.11.2025, 17:20 Uhr, und Dienstag, den 04.11.2025, 07:50 Uhr, kam es in der Ulmenallee in Bückeburg zu einer Verkehrsunfallflucht.
Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer streifte beim Vorbeifahren ein am Fahrbahnrand geparktes Wohnmobil eines 78-jährigen Mannes aus Hille und verursachte dabei einen Sachschaden im unteren vierstelligen Bereich. Anschließend entfernte sich der Verursacher unerlaubt vom Unfallort.
Die Polizei Bückeburg bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 05722 / 28940.
Rückfragen bitte an:
Sergej Gavrilov
Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg
Presse-und Öffentlichkeitsarbeit
Amalie-Thomas-Platz 1
31582 NIENBURG
Telefon: 05021 9212 204
Fax2mail: +49 511 9695636008
Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell