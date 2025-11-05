PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Bückeburg (ots)

(Gav) Zwischen Montag, den 03.11.2025, 17:20 Uhr, und Dienstag, den 04.11.2025, 07:50 Uhr, kam es in der Ulmenallee in Bückeburg zu einer Verkehrsunfallflucht.

Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer streifte beim Vorbeifahren ein am Fahrbahnrand geparktes Wohnmobil eines 78-jährigen Mannes aus Hille und verursachte dabei einen Sachschaden im unteren vierstelligen Bereich. Anschließend entfernte sich der Verursacher unerlaubt vom Unfallort.

Die Polizei Bückeburg bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 05722 / 28940.

Rückfragen bitte an:

Sergej Gavrilov
Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg
Presse-und Öffentlichkeitsarbeit
Amalie-Thomas-Platz 1
31582 NIENBURG

Telefon: 05021 9212 204
Fax2mail: +49 511 9695636008

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell

