Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Falsche Stadtwerksmitarbeiter unterwegs - Polizei bittet um Hinweise

Rinteln (ots)

(Gav) Am Dienstag, den 04.11.2025, gegen 12:30 Uhr, verschafften sich zwei unbekannte Männer unter dem Vorwand, Mitarbeiter der Stadtwerke zu sein, Zugang zu einer Wohnung im Otto-Jordan-Weg in Rinteln.

Als einer der Täter begann, Schubladen zu durchsuchen, bemerkte die 84-jährige Bewohnerin das Vorgehen und konnte beide aus der Wohnung vertreiben. Entwendet wurde nach bisherigen Erkenntnissen nichts.

Zeugen, die Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich unter Telefon 05751 / 96460 bei der Polizei Rinteln zu melden.

