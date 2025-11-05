PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-NI: Unfallflucht auf Hotelparkplatz - Polizei bittet um Zeugenhinweise

Rinteln (ots)

(Gav) Zwischen Montag, den 03.11.2025, 15:15 Uhr, und Dienstag, den 04.11.2025, 10:35 Uhr, wurde auf dem Parkplatz eines Hotels in der Waldkaterallee in Rinteln ein dort abgestellter Audi A3 beschädigt.

Nach bisherigen Erkenntnissen stieß ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beim Ausparken gegen das Heck des Fahrzeugs und entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort.

Die Schadenssumme ist bislang unbekannt.

Die Polizei Rinteln bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 05751 / 96460.

Rückfragen bitte an:

Sergej Gavrilov
Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg
Presse-und Öffentlichkeitsarbeit
Amalie-Thomas-Platz 1
31582 NIENBURG

Telefon: 05021 9212 204
Fax2mail: +49 511 9695636008

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell

