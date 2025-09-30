Polizeiinspektion Stade

Am Montag gegen 13 Uhr wurde die Polizei zu einem Falschfahrer auf die A26 zwischen Dollern und Horneburg, also in Richtung Hamburg, gerufen. Ein Pkw befuhr den Überholfahrstreifen entgegen der Fahrtrichtung.

Einem 31-jährigen Mann aus Farven war der Falschfahrer im Bereich einer Kurve auf der linken Spur entgegengekommen. Der Mann war im Begriff einen Lkw zu überholen und schaffte es durch eine starke Bremsung gerade noch rechtzeitig, wieder nach rechts und hinter den Lkw einzuscheren. Er verhinderte damit offenbar einen folgenschweren Frontalzusammenstoß. Durch das abrupte Lenkmanöver geriet der 31-Jährige mit seinem Skoda jedoch zu weit nach rechts und kollidierte mit der Außenschutzplanke. Die Airbags lösten aus, der Mann konnte noch bis zur Anschlussstelle Horneburg weiterfahren und dort die Autobahn verlassen. Der entstandene Sachschaden wird auf mindestens 7.000 EUR geschätzt.

Nach unterschiedlichen Zeugenangaben handelte es sich bei dem Falschfahrer offenbar um einen 45 bis 60 Jahre alten Mann mit grau meliertem Haar. Der Unbekannte sei auf der Überholfahrspur gefahren und habe keinerlei Anstalten gemacht zu bremsen oder den entgegenkommenden Fahrzeugen auszuweichen.

Bei dem Fahrzeug soll es sich um einen weißen Kastenwagen, ähnlich einem VW Caddy aber kein Volkswagen mit "STD"-Zulassung gehandelt haben. Da die Polizei das Fahrzeug nicht mehr antreffen konnte, besteht die Vermutung, dass der Falschfahrer die A26 an der Anschlussstelle Dollern verließ.

Wer Hinweise zu dem Falschfahrer geben kann und noch keinen Kontakt zur Polizei hatte, wird gebeten, sich bei der Polizei in Buxtehude unter 04161/6470 zu melden.

