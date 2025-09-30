Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Stade: Verkehrsunfallflucht auf Parkplatz - 1er BMW gesucht

Stade (ots)

Um kurz vor 18 Uhr wurde die Polizei Stade am Montag auf den Aldi-Parkplatz in der Straße Am Steinkamp gerufen. Dort hatte sich ein Verkehrsunfall ereignet und der Unfallverursacher war geflüchtet.

Ein 34-jähriger Mann aus Stade war mit seinem VW Golf vom Aldi-Parkplatz in Richtung des Burgerrestaurants und der JET Tankstelle gefahren. Plötzlich sei ein schwarzer BMW 1er von links, zwischen Pitstop und Burger Drive hindurch, auf den VW zugekommen. Der BMW habe stark beschleunigt und sei schließlich gegen den VW gefahren. Der Fahrer stieg aus, begutachtete die Schäden an den Autos, stieg wieder ein und flüchtete mit hoher Geschwindigkeit in Richtung der Straße Am Steinkamp.

Er wird wie folgt beschrieben:

- männlich - 25 - 30 Jahre alt - dunkles Haar - südländische Erscheinung - Vollbart - rundes Gesicht

In dem BMW habe sich zudem eine Beifahrerin befunden.

Zeugen sind der Meinung, der BMW habe eine Zulassung aus dem Landkreis Harburg "WL-" gehabt.

Es soll sich um ein aktuelles Modell der BMW 1er-Reihe mit schwarzer Lackierung gehandelt haben.

Wer Hinweise zu dem Unfall oder einem entsprechenden Fahrzeug geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei in Stade unter 04141/1020.

Original-Content von: Polizeiinspektion Stade, übermittelt durch news aktuell