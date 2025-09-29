Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Buxtehude: Wem gehört das Fahrrad? (Foto)

Stade (ots)

Am Samstag (27.09.) trat ein 29-jähriger Mann aus Polen, der über keinen festen Wohnsitz in Deutschland verfügt, mit einem Ladendiebstahl in einem Discounter in Buxtehude negativ in Erscheinung. Später meldeten Verkehrsteilnehmer den Mann, weil er scheinbar ziel- und orientierungslos auf der Straße umherlief. Der 29-Jährige führte bei dem zweiten Einsatz ein Fahrrad bei sich, welches offenbar nicht in seinem Eigentum stand. Die Beamten der Polizei Buxtehude stellten das Fahrrad sicher und suchen nun nach dem Eigentümer oder der Eigentümerin. Wer Hinweise zur Herkunft des abgebildeten Fahrrads geben kann, meldet sich bitte auf der Dienststelle in Buxtehude unter 04161/6470.

