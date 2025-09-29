Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Stade: Bandenmäßiger Handel mit Betäubungsmitteln - Polizei durchsuchte sieben Objekte

Stade (ots)

Seit Sommer 2024 ermittelt die Polizei Stade wegen des Verdachts des unerlaubten Handels mit Betäubungsmitteln. Im Zuge der Ermittlungen konnte eine Bandenstruktur mit mindestens neun Beschuldigten, vier Frauen und fünf Männern im Alter von 20 bis 52 Jahren, festgestellt werden. Der Verdacht erweiterte sich auf den bandenmäßigen Handel mit Betäubungsmitteln und verschreibungspflichtigen Medikamenten.

Die Bande nutzte für Werbung und zur Kommunikation unterschiedliche Messengerdienste. Meist wurden die Betäubungsmittel und Medikamente geliefert, es erfolgte jedoch auch der Verkauf aus einer Wohnung heraus.

Das Amtsgericht Stade erließ in dem Verfahren sechs Durchsuchungsbeschlüsse, diese wurden am Morgen des 26.09.2025 umgesetzt. Da sich im Zuge der Durchsuchungen der Verdacht gegen einen weiteren Mann erhärtete, erließ das Amtsgericht kurzfristig für eine siebte Wohnung einen Durchsuchungsbeschluss.

Die Ermittler beschlagnahmten u. a. Marihuana, Kokain, psychoaktive Pilze, Ketamin, Tilidin, Fentanyl, Ecstasy, mehrere Mobiltelefone, Verpackungsmaterialien und eine größere Summe Bargeld. Durchsucht wurden Objekte in Stade, Drochtersen, Mittelnkirchen, Hemmoor und Bremerhaven.

Die Beschuldigten wurden nach den polizeilichen Maßnahmen in Freiheit entlassen, die Staatsanwaltschaft sah keine Haftgründe.

An dem Einsatz waren Polizeikräfte aus Stade, Buxtehude, den Polizeidirektion Osnabrück und Oldenburg sowie Beamte der Polizei Bremerhaven beteiligt. Unterstützt wurden die Ermittler von mehreren Rauschgiftspürhunden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Stade, übermittelt durch news aktuell