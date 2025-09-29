PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Stade mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Stade: Bandenmäßiger Handel mit Betäubungsmitteln - Polizei durchsuchte sieben Objekte

POL-STD: Stade: Bandenmäßiger Handel mit Betäubungsmitteln - Polizei durchsuchte sieben Objekte
  • Bild-Infos
  • Download

Stade (ots)

Seit Sommer 2024 ermittelt die Polizei Stade wegen des Verdachts des unerlaubten Handels mit Betäubungsmitteln. Im Zuge der Ermittlungen konnte eine Bandenstruktur mit mindestens neun Beschuldigten, vier Frauen und fünf Männern im Alter von 20 bis 52 Jahren, festgestellt werden. Der Verdacht erweiterte sich auf den bandenmäßigen Handel mit Betäubungsmitteln und verschreibungspflichtigen Medikamenten.

Die Bande nutzte für Werbung und zur Kommunikation unterschiedliche Messengerdienste. Meist wurden die Betäubungsmittel und Medikamente geliefert, es erfolgte jedoch auch der Verkauf aus einer Wohnung heraus.

Das Amtsgericht Stade erließ in dem Verfahren sechs Durchsuchungsbeschlüsse, diese wurden am Morgen des 26.09.2025 umgesetzt. Da sich im Zuge der Durchsuchungen der Verdacht gegen einen weiteren Mann erhärtete, erließ das Amtsgericht kurzfristig für eine siebte Wohnung einen Durchsuchungsbeschluss.

Die Ermittler beschlagnahmten u. a. Marihuana, Kokain, psychoaktive Pilze, Ketamin, Tilidin, Fentanyl, Ecstasy, mehrere Mobiltelefone, Verpackungsmaterialien und eine größere Summe Bargeld. Durchsucht wurden Objekte in Stade, Drochtersen, Mittelnkirchen, Hemmoor und Bremerhaven.

Die Beschuldigten wurden nach den polizeilichen Maßnahmen in Freiheit entlassen, die Staatsanwaltschaft sah keine Haftgründe.

An dem Einsatz waren Polizeikräfte aus Stade, Buxtehude, den Polizeidirektion Osnabrück und Oldenburg sowie Beamte der Polizei Bremerhaven beteiligt. Unterstützt wurden die Ermittler von mehreren Rauschgiftspürhunden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Stade
Matthias Bekermann
Telefon: 04141/102-104
E-Mail: matthias.bekermann@polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Stade, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Stade mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Stade
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Stade
Alle Meldungen Alle
  • 28.09.2025 – 12:40

    POL-STD: Bliedersdorf: Trunkenheitsfahrt und illegaler Aufenthalt

    Stade (ots) - Am Samstag gegen 20:30 Uhr wurde die Polizei nach Bliedersdorf-Postmoor alarmiert. Mehrere Zeugen hatten einen Ford Transit gemeldet, der durch eine merkwürdige Fahrweise aufgefallen war und bereits andere Kraftfahrzeuge durch Schlangenlinien in den Gegenverkehr gefährdet hatte. In Postmoor hielt der Ford schließlich an. Ein Zeuge trat an das Fahrzeug ...

    mehr
  • 28.09.2025 – 12:30

    POL-STD: Buxtehude: Einbruch in Doppelhaushälfte

    Stade (ots) - Zwischen Samstag 17:15 Uhr und Sonntag 01 Uhr wurde in der Bahnstraße, auf dem Abschnitt zwischen Viktoria-Luise-Straße und Sigebandstraße, die Terrassentür einer Doppelhaushälfte gewaltsam aufgehebelt. Der oder die Täter durchwühlten die Räumlichkeiten nach Diebesgut. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurde Schmuck entwendet. Einem Zeugen, der sich am Sonntagmorgen bei der Polizei meldete, waren am ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren