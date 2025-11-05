Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Zusammenstoß beim Abbiegen - eine Person leicht verletzt

Rodenberg (ots)

(Gav) Am Dienstag, den 04.11.2025, gegen 07:50 Uhr, kam es in Rodenberg an der Einmündung Allee / Masch zu einem Verkehrsunfall.

Eine 42-jährige Frau aus Apelern wollte mit ihrem VW T-Roc von der Straße Masch nach links in die Allee einbiegen und übersah dabei einen vorfahrtsberechtigten VW California, der von einem 70-jährigen Mann aus Stadthagen geführt wurde.

Bei dem Zusammenstoß wurde die 42-Jährige leicht verletzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist derzeit noch nicht bekannt.

