Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Zusammenstoß beim Abbiegen - eine Person leicht verletzt

Rodenberg (ots)

(Gav) Am Dienstag, den 04.11.2025, gegen 07:50 Uhr, kam es in Rodenberg an der Einmündung Allee / Masch zu einem Verkehrsunfall.

Eine 42-jährige Frau aus Apelern wollte mit ihrem VW T-Roc von der Straße Masch nach links in die Allee einbiegen und übersah dabei einen vorfahrtsberechtigten VW California, der von einem 70-jährigen Mann aus Stadthagen geführt wurde.

Bei dem Zusammenstoß wurde die 42-Jährige leicht verletzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist derzeit noch nicht bekannt.

Rückfragen bitte an:

Sergej Gavrilov
Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg
Presse-und Öffentlichkeitsarbeit
Amalie-Thomas-Platz 1
31582 NIENBURG

Telefon: 05021 9212 204
Fax2mail: +49 511 9695636008

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell

