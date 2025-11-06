Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg
POL-NI: Geldbörse im Supermarkt entwendet - Polizei bittet um Hinweise
Rinteln (ots)
(Gav) Am Mittwoch, den 05.11.2025, wurde einem 45-jährigen Rintelner im Zeitraum zwischen 14:00 und 14:30 Uhr im Marktkauf an der Konrad-Adenauer-Straße die Geldbörse gestohlen.
Darin befanden sich persönliche Dokumente und Bargeld.
Zeugenhinweise bitte an die Polizei Rinteln unter 05751 / 96460.
Rückfragen bitte an:
Sergej Gavrilov
Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg
Presse-und Öffentlichkeitsarbeit
Amalie-Thomas-Platz 1
31582 NIENBURG
Telefon: 05021 9212 204
Fax2mail: +49 511 9695636008
Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell