Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Geldbörse im Supermarkt entwendet - Polizei bittet um Hinweise

Rinteln (ots)

(Gav) Am Mittwoch, den 05.11.2025, wurde einem 45-jährigen Rintelner im Zeitraum zwischen 14:00 und 14:30 Uhr im Marktkauf an der Konrad-Adenauer-Straße die Geldbörse gestohlen.

Darin befanden sich persönliche Dokumente und Bargeld.

Zeugenhinweise bitte an die Polizei Rinteln unter 05751 / 96460.

Rückfragen bitte an:

Sergej Gavrilov
Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg
Presse-und Öffentlichkeitsarbeit
Amalie-Thomas-Platz 1
31582 NIENBURG

Telefon: 05021 9212 204
Fax2mail: +49 511 9695636008

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell

