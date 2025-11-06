Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Motorradfahrer bei Auffahrunfall leicht verletzt

Rohrsen (ots)

(Gav) Am Mittwoch, den 05.11.2025, gegen 12:15 Uhr, kam es in Rohrsen auf der Walsroder Straße (B 209) zu einem Verkehrsunfall.

Ein 18-jähriger Motorradfahrer aus Neuenkirchen bei Bassum fuhr auf einen BMW X3 auf, dessen 22-jährige Fahrerin aus Heemsen nach links in die Straße "Am Büschen" abbiegen wollte.

Der Motorradfahrer wurde leicht verletzt und vor Ort durch den Rettungsdienst versorgt. Der Sachschaden wird auf einen dreistelligen Betrag geschätzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell