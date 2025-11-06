PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-NI: Motorradfahrer bei Auffahrunfall leicht verletzt

Rohrsen (ots)

(Gav) Am Mittwoch, den 05.11.2025, gegen 12:15 Uhr, kam es in Rohrsen auf der Walsroder Straße (B 209) zu einem Verkehrsunfall.

Ein 18-jähriger Motorradfahrer aus Neuenkirchen bei Bassum fuhr auf einen BMW X3 auf, dessen 22-jährige Fahrerin aus Heemsen nach links in die Straße "Am Büschen" abbiegen wollte.

Der Motorradfahrer wurde leicht verletzt und vor Ort durch den Rettungsdienst versorgt. Der Sachschaden wird auf einen dreistelligen Betrag geschätzt.

Rückfragen bitte an:

Sergej Gavrilov
Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg
Presse-und Öffentlichkeitsarbeit
Amalie-Thomas-Platz 1
31582 NIENBURG

Telefon: 05021 9212 204
Fax2mail: +49 511 9695636008

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell

