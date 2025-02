Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Geldbörse beim Einkaufen geklaut

Northeim (ots)

Northeim OT Langenholtensen, Braunschweiger Straße, Mittwoch, 19.02.2025, 11.45 - 12.15 Uhr

LANGENHOLTENSEN (Wol)

Am Mittwoch besuchte eine 80-jährige Northeimerin einen Lebensmitteldiscounter in der Braunschweiger Straße in Langenholtensen.

An einem Einkaufwagen hatte sie einen Einkaufstrolley befestigt. Während des Aufenthalts von 11.45 - 12.15 Uhr nutzte eine unbekannte Person eine Möglichkeit, um die im geschlossenen Einkaufstrolley befindliche Geldbörse zu stehlen. Das Fehlen wurde von der Frau im Kassenbereich bemerkt.

Insgesamt kam es zu einem Schaden von ca. 360 Euro.

Zeuginnen und Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, melden sich bitte bei der Polizei Northeim unter 05551 - 91480.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell