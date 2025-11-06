Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Kinderfahrrad unterschlagen - Polizei sucht Zeugen

Obernkirchen (ots)

(Gav) Am Montag, den 03.11.2025, zwischen 17:45 Uhr und 18:15 Uhr, wurde in der Vehlener Straße in Obernkirchen ein blau-orangefarbenes Kinderfahrrad von einem bislang unbekannten Mann an sich genommen.

Das Fahrrad war nach einem Sturz eines Kindes unverschlossen auf dem Gehweg zwischen den Hausnummern 29 und 15 zurückgelassen worden. Der unbekannte Mann - beschrieben als 50-70 Jahre alt, mit grauen Haaren - eignete sich das Rad anschließend zu.

Die Polizei Obernkirchen bittet den Mann selbst sowie mögliche Zeugen, die Hinweise geben können, sich unter 05724 / 958860 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell