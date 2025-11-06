Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg
POL-NI: Kinderfahrrad unterschlagen - Polizei sucht Zeugen
Obernkirchen (ots)
(Gav) Am Montag, den 03.11.2025, zwischen 17:45 Uhr und 18:15 Uhr, wurde in der Vehlener Straße in Obernkirchen ein blau-orangefarbenes Kinderfahrrad von einem bislang unbekannten Mann an sich genommen.
Das Fahrrad war nach einem Sturz eines Kindes unverschlossen auf dem Gehweg zwischen den Hausnummern 29 und 15 zurückgelassen worden. Der unbekannte Mann - beschrieben als 50-70 Jahre alt, mit grauen Haaren - eignete sich das Rad anschließend zu.
Die Polizei Obernkirchen bittet den Mann selbst sowie mögliche Zeugen, die Hinweise geben können, sich unter 05724 / 958860 zu melden.
Rückfragen bitte an:
Sergej Gavrilov
Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg
Presse-und Öffentlichkeitsarbeit
Amalie-Thomas-Platz 1
31582 NIENBURG
Telefon: 05021 9212 204
Fax2mail: +49 511 9695636008
Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell