Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg
POL-NI: Fahrzeug prallt gegen Mauer
Seggebruch (ots)
(Gav) Am Donnerstag, den 06.11.2025, gegen 21:15 Uhr, kam es in Seggebruch auf der Tallenser Straße (Kreisstraße 14) zu einem Verkehrsunfall.
Ein 24-jähriger Fahrer aus Petershagen verlor in einer leichten Linkskurve aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über seinen Audi A6. Das Fahrzeug geriet nach rechts von der Fahrbahn ab. Beim Gegenlenken schleuderte der Pkw zurück und prallte gegen eine Grundstücksmauer.
Durch umherfliegende Trümmerteile wurden zwei in der Nähe geparkte Fahrzeuge (BMW 5er und VW Touran) beschädigt. Der Fahrer blieb unverletzt. Die Schadenshöhe wird auf einen unteren fünfstelligen Betrag geschätzt.
