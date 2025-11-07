PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Fahrzeug prallt gegen Mauer

POL-NI: Fahrzeug prallt gegen Mauer
  • Bild-Infos
  • Download

Seggebruch (ots)

(Gav) Am Donnerstag, den 06.11.2025, gegen 21:15 Uhr, kam es in Seggebruch auf der Tallenser Straße (Kreisstraße 14) zu einem Verkehrsunfall.

Ein 24-jähriger Fahrer aus Petershagen verlor in einer leichten Linkskurve aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über seinen Audi A6. Das Fahrzeug geriet nach rechts von der Fahrbahn ab. Beim Gegenlenken schleuderte der Pkw zurück und prallte gegen eine Grundstücksmauer.

Durch umherfliegende Trümmerteile wurden zwei in der Nähe geparkte Fahrzeuge (BMW 5er und VW Touran) beschädigt. Der Fahrer blieb unverletzt. Die Schadenshöhe wird auf einen unteren fünfstelligen Betrag geschätzt.

Rückfragen bitte an:

Sergej Gavrilov
Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg
Presse-und Öffentlichkeitsarbeit
Amalie-Thomas-Platz 1
31582 NIENBURG

Telefon: 05021 9212 204
Fax2mail: +49 511 9695636008

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg
Alle Meldungen Alle
  • 06.11.2025 – 13:39

    POL-NI: Kinderfahrrad unterschlagen - Polizei sucht Zeugen

    Obernkirchen (ots) - (Gav) Am Montag, den 03.11.2025, zwischen 17:45 Uhr und 18:15 Uhr, wurde in der Vehlener Straße in Obernkirchen ein blau-orangefarbenes Kinderfahrrad von einem bislang unbekannten Mann an sich genommen. Das Fahrrad war nach einem Sturz eines Kindes unverschlossen auf dem Gehweg zwischen den Hausnummern 29 und 15 zurückgelassen worden. Der ...

    mehr
  • 06.11.2025 – 12:10

    POL-NI: Motorradfahrer bei Einmündungskollision verletzt

    Auetal (ots) - (Gav) Am Mittwoch, den 05.11.2025, gegen 14:50 Uhr, wollte ein 65-jähriger Auetaler mit seinem Ford von einer Bushaltestellenbucht auf die Straße "Reihe" in Richtung Kathrinhagen einfahren. Dabei übersah er einen bevorrechtigten 65-jährigen Motorradfahrer aus Lindhorst. Es kam zum Zusammenstoß. Der Motorradfahrer stürzte und wurde leicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden unbekannter ...

    mehr
  • 06.11.2025 – 11:15

    POL-NI: Motorradfahrer bei Auffahrunfall leicht verletzt

    Rohrsen (ots) - (Gav) Am Mittwoch, den 05.11.2025, gegen 12:15 Uhr, kam es in Rohrsen auf der Walsroder Straße (B 209) zu einem Verkehrsunfall. Ein 18-jähriger Motorradfahrer aus Neuenkirchen bei Bassum fuhr auf einen BMW X3 auf, dessen 22-jährige Fahrerin aus Heemsen nach links in die Straße "Am Büschen" abbiegen wollte. Der Motorradfahrer wurde leicht verletzt und vor Ort durch den Rettungsdienst versorgt. Der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren