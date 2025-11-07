Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: E-Scooter-Fahrer stürzt und verletzt sich leicht

Steyerberg (ots)

(Gav) Am Donnerstag, den 06.11.2025, gegen 19:00 Uhr, kam es in der Stolzenauer Straße in Steyerberg zu einem Verkehrsunfall.

Ein 17-jähriger Steyerberger stürzte alleinbeteiligt mit seinem E-Scooter und verletzte sich dabei leicht. Er wurde durch den Rettungsdienst zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Sachschaden entstand nach ersten Erkenntnissen nicht.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell