Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: E-Scooter-Fahrer stürzt und verletzt sich leicht

Steyerberg (ots)

(Gav) Am Donnerstag, den 06.11.2025, gegen 19:00 Uhr, kam es in der Stolzenauer Straße in Steyerberg zu einem Verkehrsunfall.

Ein 17-jähriger Steyerberger stürzte alleinbeteiligt mit seinem E-Scooter und verletzte sich dabei leicht. Er wurde durch den Rettungsdienst zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Sachschaden entstand nach ersten Erkenntnissen nicht.

Rückfragen bitte an:

Sergej Gavrilov
Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg
Presse-und Öffentlichkeitsarbeit
Amalie-Thomas-Platz 1
31582 NIENBURG

Telefon: 05021 9212 204
Fax2mail: +49 511 9695636008

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell

