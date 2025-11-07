Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Einbruch in Wohnhaus

Bückeburg (ots)

(ma)

In der Zeit von Dienstag bis Donnerstag ist an der Magdeburger Straße in Bückeburg in ein Wohnhaus eingebrochen worden. Zum Zeitpunkt des Einbruchs war der Hauseigentümer nicht zu Hause.

Die unbekannten Täter verschafften sich durch Einschlagen einer Fensterscheibe Zugang zu dem zweigeschossigen Gebäude und durchwühlten nahezu sämtliche Schränke und diverse Behältnisse im Haus. Selbst im Keller sind die Täter aktiv gewesen und öffneten Koffer, Kartons bzw. Schränke, um geeignetes Diebesgut zu finden.

Nach einem ersten Überblick sind Wertgegenstände vermutlich nicht gestohlen worden. Eine endgültige Schadensaufstellung steht noch aus.

Der Kriminalermittlungsdienst hat die Ermittlungen zu dem Wohnhauseinbruch aufgenommen und bitte um Zeugenhinweise, ob Anwohnern möglicherweise verdächtige Personen oder Fahrzeuge in dem besagten Tatzeitraum aufgefallen sind. Hinweise nimmt die Polizei Bückeburg unter der Tel.-Nr.: 05722/28940, entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell