Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 250721.2 Kellinghusen: Diebstahl eines Skoda Octavia

Kellinghusen (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag entwendeten unbekannte Täter einen Skoda Octavia in Kellinghusen. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

Am Samstagabend nahm ein 43-jähriger Mann aus Mittelhessen an einer privaten Feier in der Straße Am Tonhafen teil. Zwischen 21:00 Uhr und 09:30 Uhr stahlen Täter seinen auf dem Grundstück abgestellten Rucksack. In dem Rucksack befanden sich persönliche Gegenstände sowie die Fahrzeugschlüssel seines Skoda. Mit dem Schlüssel entwendeten die Täter den ebenfalls vor Ort stehenden Pkw und flüchteten in unbekannte Richtung.

Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen besonders schweren Diebstahls von Kraftfahrzeugen ein und bittet die Bevölkerung um Hinweise. Zeugen melden sich bitte bei der Kriminalpolizei Itzehoe unter der Telefonnummer 04821 6020 oder per E-Mail an Itzehoe.ItzehoeBKI@polizei.landsh.de.

Silke Hinz

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell