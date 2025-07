POL-IZ: 250718.1 Kellinghusen: Gartengeräte aus Transporter gestohlen - Zeugen gesucht

Brunsbüttel (ots) - In der vergangenen Woche haben Unbekannte in Brunsbüttel einen silbernen VW Golf beschädigt, der auf dem Parkplatz des Westküstenklinikums stand. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Am Montag, den 07.07.2025, stellte eine 82-jährige Frau ihren silbernen VW Golf gegen 18:00 Uhr auf dem ...

mehr