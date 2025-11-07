PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Alkoholisierter Radfahrer gestoppt

Rinteln (ots)

(Gav) Am Donnerstag, den 06.11.2025, gegen 16:10 Uhr, wurde die Polizei Rinteln zu einem Parkplatz an der Großen Tonkuhle gerufen.

Eine Zeugin hatte zuvor einen 26-jährigen Rintelner dabei beobachtet, wie er offenbar stark alkoholisiert mit seinem Fahrrad unterwegs war.

Bei der anschließenden Kontrolle ergab ein freiwilliger Atemalkoholtest einen Wert von 2,52 Promille. Eine Blutentnahme wurde angeordnet, die Weiterfahrt untersagt.

Den Rintelner erwartet nun ein Strafverfahren.

Rückfragen bitte an:

Sergej Gavrilov
Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg
Presse-und Öffentlichkeitsarbeit
Amalie-Thomas-Platz 1
31582 NIENBURG

Telefon: 05021 9212 204
Fax2mail: +49 511 9695636008

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg
Alle Meldungen Alle
  • 07.11.2025 – 10:07

    POL-NI: E-Scooter-Fahrerin bei Zusammenstoß leicht verletzt

    Nienburg (ots) - (Gav) Am Donnerstag, den 06.11.2025, gegen 11:40 Uhr, kam es auf der Hannoverschen Straße in Nienburg, Höhe Hausnummer 154A, zu einem Verkehrsunfall. Eine 15-jährige Nienburgerin befuhr mit ihrem E-Scooter den Geh- und Radweg in Richtung Langendamm und wollte die Fahrbahn über eine Querungshilfe überqueren. Dabei übersah sie einen entgegenkommenden Opel Astra, der von einem 61-jährigen Mann aus ...

    mehr
  • 07.11.2025 – 10:00

    POL-NI: E-Scooter-Fahrer stürzt und verletzt sich leicht

    Steyerberg (ots) - (Gav) Am Donnerstag, den 06.11.2025, gegen 19:00 Uhr, kam es in der Stolzenauer Straße in Steyerberg zu einem Verkehrsunfall. Ein 17-jähriger Steyerberger stürzte alleinbeteiligt mit seinem E-Scooter und verletzte sich dabei leicht. Er wurde durch den Rettungsdienst zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Sachschaden entstand nach ersten Erkenntnissen nicht. Rückfragen bitte an: Sergej ...

    mehr
  • 07.11.2025 – 09:54

    POL-NI: Fahrradfahrerin bei Abbiegeunfall leicht verletzt

    Nienburg (ots) - (Gav) Am Donnerstag, den 06.11.2025, gegen 18:10 Uhr, kam es in Nienburg an der Kreuzung Hafenstraße / Verdener Straße zu einem Verkehrsunfall. Ein 59-jähriger Busfahrer aus Sulingen übersah beim Abbiegen eine 45-jährige Fahrradfahrerin aus Nienburg, die vorfahrtsberechtigt die Kreuzung passierte. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem die Radfahrerin leicht verletzt wurde. Sie suchte selbstständig ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren