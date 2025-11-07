Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg
POL-NI: Alkoholisierter Radfahrer gestoppt
Rinteln (ots)
(Gav) Am Donnerstag, den 06.11.2025, gegen 16:10 Uhr, wurde die Polizei Rinteln zu einem Parkplatz an der Großen Tonkuhle gerufen.
Eine Zeugin hatte zuvor einen 26-jährigen Rintelner dabei beobachtet, wie er offenbar stark alkoholisiert mit seinem Fahrrad unterwegs war.
Bei der anschließenden Kontrolle ergab ein freiwilliger Atemalkoholtest einen Wert von 2,52 Promille. Eine Blutentnahme wurde angeordnet, die Weiterfahrt untersagt.
Den Rintelner erwartet nun ein Strafverfahren.
