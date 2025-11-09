PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-STH: Trunkenheitsfahrt in Stadthagen

Stadthagen (ots)

[mue] In den frühen Morgenstunden des 08.11.2025 gegen 04:30 Uhr führten Angehörige des Streifendienstes der Polizei Stadthagen in der Hüttenstraße eine Verkehrskontrolle durch. Bereits beim ersten Blick in den PKW fiel auf, dass sich diverse Flaschen mit alkoholischen Getränken darin befinden. Ein Atemalkoholtest bei der 32-jährigen Fahrzeugführerin ergab einen Wert von 1,08 Promille. Ein auf der Dienststelle durchgeführter, gerichtsverwertbarer Atemalkoholtest am stationären Alkomaten ergab schließlich 0,88 Promille. Gegen die Fahrzeugführerin wird ein Ordnungswidrigkeitenverfahren gemäß § 24 a) STGVG eingeleitet. Den PKW musste sie in der Nacht stehen lassen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Nienburg-Schaumburg
Polizei Stadthagen
Einsatz- und Streifendienst
Vornhäger Straße 15
31655 Stadthagen

Telefon: 05721/ 9822-0
Fax: 05721/ 9822-150
E-Mail: poststelle@pk-stadthagen.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_nienburg_schaumburg
/

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg
Alle Meldungen Alle
  • 07.11.2025 – 13:21

    POL-NI: Taschendiebstähle in Supermärkten - Polizei warnt und gibt Verhaltenstipps

    Landkreis Nienburg/Schaumburg (ots) - (Gav) In den vergangenen Wochen ist es im Landkreis Nienburg/Schaumburg zu mehreren Taschendiebstählen in Supermärkten gekommen. Die Täter nutzen gezielt Momente, in denen Kundinnen und Kunden abgelenkt sind. Besonders häufig werden Geldbörsen oder Handtaschen aus Einkaufswagen oder vom Rollator entwendet. Die Polizei rät: ...

    mehr
  • 07.11.2025 – 12:49

    POL-NI: Einbruch in Wohnhaus

    Bückeburg (ots) - (ma) In der Zeit von Dienstag bis Donnerstag ist an der Magdeburger Straße in Bückeburg in ein Wohnhaus eingebrochen worden. Zum Zeitpunkt des Einbruchs war der Hauseigentümer nicht zu Hause. Die unbekannten Täter verschafften sich durch Einschlagen einer Fensterscheibe Zugang zu dem zweigeschossigen Gebäude und durchwühlten nahezu sämtliche Schränke und diverse Behältnisse im Haus. Selbst im Keller sind die Täter aktiv gewesen und öffneten ...

    mehr
  • 07.11.2025 – 10:15

    POL-NI: Alkoholisierter Radfahrer gestoppt

    Rinteln (ots) - (Gav) Am Donnerstag, den 06.11.2025, gegen 16:10 Uhr, wurde die Polizei Rinteln zu einem Parkplatz an der Großen Tonkuhle gerufen. Eine Zeugin hatte zuvor einen 26-jährigen Rintelner dabei beobachtet, wie er offenbar stark alkoholisiert mit seinem Fahrrad unterwegs war. Bei der anschließenden Kontrolle ergab ein freiwilliger Atemalkoholtest einen Wert von 2,52 Promille. Eine Blutentnahme wurde ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren