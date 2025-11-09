Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-STH: Trunkenheitsfahrt in Stadthagen

Stadthagen (ots)

[mue] In den frühen Morgenstunden des 08.11.2025 gegen 04:30 Uhr führten Angehörige des Streifendienstes der Polizei Stadthagen in der Hüttenstraße eine Verkehrskontrolle durch. Bereits beim ersten Blick in den PKW fiel auf, dass sich diverse Flaschen mit alkoholischen Getränken darin befinden. Ein Atemalkoholtest bei der 32-jährigen Fahrzeugführerin ergab einen Wert von 1,08 Promille. Ein auf der Dienststelle durchgeführter, gerichtsverwertbarer Atemalkoholtest am stationären Alkomaten ergab schließlich 0,88 Promille. Gegen die Fahrzeugführerin wird ein Ordnungswidrigkeitenverfahren gemäß § 24 a) STGVG eingeleitet. Den PKW musste sie in der Nacht stehen lassen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell