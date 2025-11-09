Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg
POL-NI: Verkehrsunfallflucht am Marktkauf in Rinteln
Rinteln (ots)
(jmp) Am Samstag, den 08.11.2025, zwischen 14:15 Uhr und 14:40 Uhr, wurde in der Konrad-Adenauer-Straße 33 in Rinteln, auf dem dortigen Marktkauf Parkplatz, ein geparkter PKW beschädigt.
Hierdurch ist ein Schaden in Höhe von ca. 500 Euro an dem PKW entstanden.
Der bislang unbekannte Unfallverursacher entfernte sich nach dem Zusammenstoß unerlaubterweise von der Verkehrsunfallstelle. Die Polizei Rinteln ermittelt wegen einer Verkehrsunfallflucht und bittet Zeugen, sich mit der Polizei Rinteln unter 05751-9646-0 in Verbindung zu setzten.
Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell