Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Sachbeschädigung an PKW in Rinteln

Rinteln (ots)

(jmp) Am Samstag, den 08.11.2025, gegen 22:40 Uhr, kam es in der Waldkaterallee in Rinteln, auf Höhe der Hausnummer 14, durch bislang unbekannte Personen zu einer Sachbeschädigung an einem dort geparkten PKW.

Die Polizei Rinteln ermittelt wegen einer Sachbeschädigung und bittet Zeugen, sich mit der Polizei Rinteln unter 05751-9646-0 in Verbindung zu setzten.

