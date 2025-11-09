PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Sachbeschädigung an PKW in Rinteln

Rinteln (ots)

(jmp) Am Samstag, den 08.11.2025, gegen 22:40 Uhr, kam es in der Waldkaterallee in Rinteln, auf Höhe der Hausnummer 14, durch bislang unbekannte Personen zu einer Sachbeschädigung an einem dort geparkten PKW.

Die Polizei Rinteln ermittelt wegen einer Sachbeschädigung und bittet Zeugen, sich mit der Polizei Rinteln unter 05751-9646-0 in Verbindung zu setzten.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg
Polizeikommissariat Rinteln
Pressestelle
Hasphurtweg 3
31737 Rinteln
Telefon: 05751/9646-0
E-Mail: poststelle@pk-rinteln.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_nienburg_schaumburg
/

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell

  • 09.11.2025 – 08:29

    POL-NI: Verkehrsunfallflucht in Rinteln

    Rinteln (ots) - (jmp) In dem Zeitraum zwischen Donnerstag, den 06.11.205 gegen 17:30 Uhr, und Samstag, den 08.11.2025 gegen 15:00 Uhr, wurde ein geparkter PKW in der Straße "Die Drift" in Rinteln, auf Höhe der Hausnummer 44, bei einem Verkehrsunfall beschädigt. Hierdurch ist ein Schaden in Höhe von ca. 800 Euro an dem PKW entstanden. Der bislang unbekannte Unfallverursacher entfernte sich nach dem Zusammenstoß ...

  • 09.11.2025 – 08:27

    POL-NI: Verkehrsunfallflucht am Marktkauf in Rinteln

    Rinteln (ots) - (jmp) Am Samstag, den 08.11.2025, zwischen 14:15 Uhr und 14:40 Uhr, wurde in der Konrad-Adenauer-Straße 33 in Rinteln, auf dem dortigen Marktkauf Parkplatz, ein geparkter PKW beschädigt. Hierdurch ist ein Schaden in Höhe von ca. 500 Euro an dem PKW entstanden. Der bislang unbekannte Unfallverursacher entfernte sich nach dem Zusammenstoß unerlaubterweise von der Verkehrsunfallstelle. Die Polizei Rinteln ...

  • 09.11.2025 – 08:01

    POL-STH: Motorradfahrer verletzt sich bei Unfall

    Stadthagen (ots) - [mue] Am Samstag, den 08.11.2025 um etwa 13:00 Uhr befährt ein 36-jähriger aus dem Landkreis Schaumburg mit seinem Motorrad die B 65 von Nienstädt kommend in Richtung Stadthagen. Im Verlauf der Auffahrt zur Ortsumgehung kommt er alleinbeteiligt ins Rutschen, verliert die Kontrolle über das Krad und stürzt. Hierbei kommt es nach erster Einschätzung mindestens zur Verletzung des Schlüsselbeins und ...

