Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg
POL-NI: Verkehrsunfall mit hohem Schaden
Apelern (ots)
(Thi) Am Sonntag den 09.11.2025 ereignete sich in Apelern ein Verkehrsunfall auf der B442 zwischen zwei Pkw.
Ein 25-Jähriger aus Herne missachtete mit seinem BMW beim linksabbiegen den Vorrang eines entgegenkommenden 57-Jährigen aus Pohle mit seinem Peugeot.
Dadurch kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge.
Bei dem Unfall wurde niemand verletzt. Der Sachschaden wird auf etwa 35.000 Euro geschätzt.
