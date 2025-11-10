Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Verkehrsunfall mit hohem Schaden

Apelern (ots)

(Thi) Am Sonntag den 09.11.2025 ereignete sich in Apelern ein Verkehrsunfall auf der B442 zwischen zwei Pkw.

Ein 25-Jähriger aus Herne missachtete mit seinem BMW beim linksabbiegen den Vorrang eines entgegenkommenden 57-Jährigen aus Pohle mit seinem Peugeot.

Dadurch kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge.

Bei dem Unfall wurde niemand verletzt. Der Sachschaden wird auf etwa 35.000 Euro geschätzt.

