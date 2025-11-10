Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Verkehrsunfall mit 2,21 Promille

Bückeburg (ots)

(Thi) Am Sonntag den 09.11.2025 ereignete sich gegen 21:10 Uhr eine Verkehrsunfallflucht auf der L450 in Bückeburg.

Ein 32-Jähriger aus Bückeburg befuhr mit seinem VW die Hauptstraße in Richtung Meinsen. Kurz vor dem Ortsausgang Scheie überfuhr er eine Verkehrsinsel, beschädigte diese und entfernte sich anschließend unerlaubt mit seinem Fahrzeug.

Durch die Polizei Bückeburg konnte der Beschuldigte im Rahmen der Fahndung auf einem Feldweg festgestellt und kontrolliert werden.

Ein Atemalkoholtest ergab 2,21 Promille. Eine Blutprobe wurde entnommen, der Führerschein beschlagnahmt und entsprechende Strafverfahren gegen den 32-Jährigen eingeleitet.

Verletzt wurde niemand. Die Schadenshöhe wird auf über 5000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell