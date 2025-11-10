Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Pkw-Fahrer unter Drogeneinfluss trotz Fahrverbot

Liebenau (ots)

(Thi) Am Montag den 10.11.2025 kontrollierten Beamte der Polizei Hoya im Rahmen einer Verkehrskontrolle gegen 1 Uhr einen BMW auf der Berliner Straße in Liebenau.

Der 25-jährige Fahrer aus Nienburg führte seinen Pkw trotz eines bestehenden Fahrverbots. Zunächst gab er den Beamten falsche Personalien an. Zudem stand er unter dem Einfluss berauschender Mittel. Ein freiwilliger Urinvortest verlief positiv auf THC.

Gegen den Mann wird nun wegen Angabe falscher Personalien, Fahren unter Drogeneinfluss und Fahren ohne Fahrerlaubnis ermittelt.

