Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Auftreten diverser Aufkleber und Schriftzüge mit rechtsmotivierten Inhalten im Stadtgebiet Obernkirchen - Zeugenaufruf

Obernkirchen (ots)

(Thi) Am Sonntag den 09.11.2025 meldeten Bürger der Polizei, dass durch unbekannte Verursacher diverse Sticker im Stadtgebiet auf Laternen und Ampeln geklebt wurden.

Die Sticker zeigten u.a. die Reichskriegsflagge, Personen, mit einer Burka gekleidet und darunter den Schriftzug "ihr müsst draußen bleiben" sowie den Schriftzug "deutsches Reichsgebiet".

Durch eine Anruferin wurden bereits alle Sticker entfernt, welche sie wahrgenommen hatte. Durch die eingesetzten Beamten konnten im Stadtgebiet weitere Sticker festgestellt und entfernt werden.

Zudem wurde eine Steinstatue nahe der Stiftskirche St. Marien mit den Worten "deutsches Reichsgebiet" beschmiert.

Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Polizei Bückeburg unter der 05722-28940 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell