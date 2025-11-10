Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Zeugenaufruf nach Sachbeschädigung

Nienburg (ots)

(Thi) Die Polizei Nienburg sucht die Verursacher einer Sachbeschädigung, die sich im September 2025 im Nienburger Rabe-Tunnel ereignete.

Bislang unbekannte Täterschaft beschädigte mutwillig die Glasfusing- und Mosaikobjekte im Rabe-Tunnel an der Königstraße in Nienburg.

Der Tatzeitraum kann vom 5.9.-15.9. eingegrenzt werden.

Der Schaden der Stadt Nienburg beläuft sich auf über 7000 Euro.

Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Polizei Nienburg unter der 05021-92120 zu melden.

