Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Zeugenaufruf nach Sachbeschädigung

Nienburg (ots)

(Thi) Die Polizei Nienburg sucht die Verursacher einer Sachbeschädigung, die sich im September 2025 im Nienburger Rabe-Tunnel ereignete.

Bislang unbekannte Täterschaft beschädigte mutwillig die Glasfusing- und Mosaikobjekte im Rabe-Tunnel an der Königstraße in Nienburg.

Der Tatzeitraum kann vom 5.9.-15.9. eingegrenzt werden.

Der Schaden der Stadt Nienburg beläuft sich auf über 7000 Euro.

Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Polizei Nienburg unter der 05021-92120 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Nina Hundeshagen-Engelke
Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg
Amalie-Thomas-Platz 1
31582 NIENBURG

Telefon: 05021-9212 204
Fax2mail: +49 511 9695636008

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell

