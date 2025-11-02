Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Unbekannter Räuber überfällt Buxtehuder Tankstelle

Stade (ots)

Am gestrigen späten Abend gegen kurz vor 21:15 h hat ein bisher unbekannter Täter die Shell-Tankstelle in Buxtehude in der Harburger Straße betreten. Der mit einem Schal maskierte Unbekannte forderte den dort anwesenden 22-jährigen Angestellten aus Buxtehude unter Drohung mit einem Messer dazu auf, die Kassen zu öffnen. Er ließ sich Geld aus einer Kasse geben und entnahm selbst noch Geld aus der zweiten Kasse. Anschließend flüchtete der Räuber zu Fuß über das Tankstellengelände nach hinten in Richtung Melkerstieg. Der Angestellte blieb bis auf einen Schock bei dem Überfall unverletzt. Eine sofort eingeleitete Fahndung mit mehreren Streifenwagen blieb leider zunächst ohne Erfolg. Die Höhe der Beute dürfte sich nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen auf mehrere hundert Euro belaufen.

Der Täter wurde als ca. 165 cm groß mit schwarzer Kleidung und hellen Turnschuhen beschrieben. Er sprach Deutsch mit osteuropäischem Akzent und sein scheinbares Alter wird mit 20 Jahren angegeben.

Die Polizei sucht jetzt Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, die im Zusammenhang mit dem Raubüberfall stehen könnten oder die den Täter vor oder Nacht der Tat gesehen haben. Diese werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04161-647115 bei der Buxtehuder Polizei zu melden.

