Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Kupferdiebe in Apensen flüchten zu Fuß und lassen Auto zurück - mutmaßliche Tatverdächtige festgenommen und in U-Haft

Stade (ots)

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag gegen drei Uhr kam es in Apensen in der Beckdorfer Straße zu einem Kupferdiebstahl am dortigen Aldi-Markt.

Ein aufmerksamer Nachbar hatte verdächtige Geräusche aus dem Bereich der Rückseite des Aldi-Gebäudes bemerkt und unbekannte Personen mit Taschenlampen gesehen. Er informierte sofort die Polizei über Notruf. Als die ersten eingesetzten Polizeibeamten am Tatort eintrafen, waren die unbekannten Täter aber bereits zu Fuß geflüchtet. Eine sofort eingeleitete Fahndung blieb ohne Erfolg. Die Täter hatten dabei aber ihr Fahrzeug mit polnischem Kennzeichen vor dem Markt zurückgelassen, der Opel Astra wurde anschließend zusammen mit einer Leiter und anderem Tatwerkzeug von der Polizei sichergestellt.

Am Mittwochnachmittag gegen 15:00 h fiel das mutmaßliche Tatfahrzeug bereits bei einem Tankbetrug an der Tankstelle in Neukloster auf. Hier hatten der noch unbekannte Fahrer sein Auto getankt und war dann davongefahren ohne zu bezahlen. Dabei wurde er von der Videoüberwachung der Tankstelle aufgenommen.

Da Opel bereits Anfang des Monats in Hamburg von der Polizei in Zusammenhang mit dortigen Kupferdiebstählen kontrolliert und am 25.10. in der Nacht in Horneburg von der Polizei gestoppt und einer weiteren Kontrolle unterzogen wurde, erhärtete sich der Verdacht gegen einen 32-jährigen Mann aus Georgien.

Als dieser dann am gestrigen Donnerstagmorgen gegen kurz nach 09:00 h in Buxtehude auf der Polizeiwache erschien, um sein zuvor sichergestelltes Handy wieder abzuholen, wurde er auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Stade vorläufig festgenommen und in den Polizeigewahrsam eingesetzt.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stade wurde der Festgenommene am heutigen Donnerstagnachmittag dem Haftrichter beim Amtsgericht Buxtehude vorgeführt. Dieser erließ einen Untersuchungshaftbefehl und der Beschuldigte wurde anschließend in eine niedersächsische Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Nach dem derzeitigen Stand der bereits seit längerer Zeit laufenden Ermittlungen gehen noch diverse weitere Kupferdiebstähle aus der letzten Zeit rund um Buxtehude auf das Konto der Tätergruppe um den 32-Jährigen. Seine Mittäter sind derzeit noch auf der Flucht, die weiteren Ermittlungen in diesen Fällen dauern an.

Die Polizei sucht jetzt Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Fall bei Aldi in Apensen geben können oder die evtl. Personen, beobachtet haben, die in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag zu Fuß in dem Bereich in Apensen unterwegs waren.

Diese werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04161-647115 bei der Buxtehude Polizei zu melden.

