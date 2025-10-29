Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Drei Transporter in Harsefeld und Wangersen aufgebrochen und Werkzeug entwendet

Stade (ots)

In der vergangenen Nacht haben Unbekannte in Harsefeld in der Kirchenstraße und in Wangersen in der Dorfstraße bei drei dort über Nacht geparkten Transportern der Marken VW und Renault jeweils die Heckscheibe eingeschlagen und dann aus dem Inneren hochwertiges Werkzeug sowie einen Baulaser entwendet.

Der angerichtete Schaden wird auf ca. 8.000 Euro zusammen geschätzt.

Hinweise bitte an die Polizeistation Harsefeld unter der Rufnummer 04164-888260.

Original-Content von: Polizeiinspektion Stade, übermittelt durch news aktuell