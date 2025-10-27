POL-STD: Traktorfahrer und andere Zeugen für Unfall im Alten Land gesucht, Firmenfahrzeug in Ahlerstedt-Bokel aufgebrochen und Werkzeug entwendet, Brandstiftung an zwei Baustellentoiletten in Buxtehude

Polizeiinspektion Stade

Traktorfahrer und andere Zeugen für Unfall im Alten Land gesucht, Firmenfahrzeug in Ahlerstedt-Bokel aufgebrochen und Werkzeug entwendet, Brandstiftung an zwei Baustellentoiletten in Buxtehude

Stade (ots)

1. Traktorfahrer und andere Personen als Zeugen für Unfall im Alten Land gesucht

Am Freitag, den 24.10. kam es gegen 11:00 h im Alten Land in Hollern-Twielenfleth in Höhe der Tankstelle Vollmers zu einem Verkehrsunfall für den die Polizei jetzt wichtige Zeugen sucht.

Zu der Zeit war der 55-jährige Fahrer eines Scania-LKW aus Stade mit seinem Fahrzeug in Richtung Steinkirchen unterwegs. Vor ihm fuhr zu der Zeit eine zunächst unbekannte Fahrerin eines schwarzen Golf und davor ein unbekannter Fahrer eines Traktors. Als die Strecke frei war, setzte der LKW-Fahrer zum Überholen der beiden Fahrzeuge an und als er bereits auf der Höhe des Golf war, zog dieser nach links raus und es kam zu Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Die Golffahrerin hielt dann aber nicht an und fuhr zunächst weiter. Sie meldete sich dann gegen 17:00 h auf der Stader Wache und gab eine Unfallbeteiligung zu Protokoll.

Der LKW und der Golf wurden bei dem Unfall beschädigt, der Gesamtschaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt.

Da die beiden Unfallschilderungen der Beteiligten aber auseinandergehen, ist die Polizei jetzt auf die Unterstützung von Zeugen angewiesen, die den Unfall beobachtet haben oder die sonstige Hinweise dazu geben können. Auch der Traktorfahrer wird als wichtiger Zeuge gebeten, sich bei der Polizei in Horneburg unter der Rufnummer 04163-828950 zu melden.

2. Firmenfahrzeug in Ahlerstedt-Bokel aufgebrochen und Werkzeug entwendet

Unbekannte haben in der Nacht von Donnerstag auf Freitag vergangener Woche in Ahlerstedt-Bokel im Birkenweg bei einem dort über Nacht geparkten VW-Transporter eine hintere Scheibe eingeschlagen und anschließend aus dem Fahrzeug einen BOSCH Baustelllaser sowie einen MAKITA Akkuschrauber entwendet. Der angerichtete Schaden wird auf über 1.000 Euro geschätzt.

Hinweise bitte an die Polizeistation Harsefeld unter der Rufnummer 04164-888260.

3. Brandstiftung an zwei Baustellentoiletten in Buxtehude

Unbekannte haben in der Nacht von Freitag auf Samstag zwischen 01:50 h und 02:10 h in Buxtehude gleich zwei Baustellentoiletten in Brand gesetzt. Anwohner hatten in der Carl-Christ-Straße das Feuer in einem WC entdeckt und sofort die Feuerwehr alarmiert. Die eingesetzten Feuerwehrleute konnte den Entstehungsbrand dann noch löschen bevor sich das Feuer auf das gesamt WC ausdehnen konnte. Kurze Zweit später gegen 02:10 h wurde ein weiterer Brand eines Baustellen-WC im Torfweg gemeldet. Als die Feuerwehr dann hier eintraf, kamen sie allerdings zu spät. Das WC war bereits ausgebrannt und dabei völlig zerstört worden. Es blieb nur bei einem Ablöschen der Trümmer. Der angerichtete Schaden wird auf über 1.000 Euro beziffert.

Die Polizei sucht jetzt Zeugen, die verdächtige Beobachtungen im Zusammenhang mit den beiden Bränden gemacht hat, oder die sonstige Hinweise dazu geben können. Diese werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04161-647115 zu melden.

